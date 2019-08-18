Лопырева в откровенном купальнике показала вид сзади

Нибиру
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Виктория Лопырева продолжает радовать подписчиков откровенными кадрами. На этот раз она показала вид сзади.
На снимке модель стоит спиной к фотографу по колено в воде. При этом из одежды на ней купальник, прикрывающий тонкой полоской лишь интимную часть. Фанаты смогли оценить ягодицы Виктории.
"Нельзя быть красивой такой 😂", "Попка зачетная🔥", "Вы– богиня🍀", "Виктория Вы идеальная!!!", "Красавица💓".
При этом Виктория попросила фанатов рассказать о ее недостатках. Подписчики не скупились на слова.
"Сколько у вас было пластических операций? Не страшно было?", "Если отойти от внешности, то для своих лет вы инфантильны, ведёте себя по детски", "Грудь не нравиться, а так все нравиться 😊", "С губами перебор, неестественно"
Доказательства сыщиков из Незалежной основываются на цифрах