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Лопырева в откровенном купальнике показала вид сзади

Лопырева в откровенном купальнике показала вид сзади
Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Модель похвасталась упругими ягодицами

Виктория Лопырева продолжает радовать подписчиков откровенными кадрами. На этот раз она показала вид сзади.

На снимке модель стоит спиной к фотографу по колено в воде. При этом из одежды на ней купальник, прикрывающий тонкой полоской лишь интимную часть. Фанаты смогли оценить ягодицы Виктории.

"Нельзя быть красивой такой 😂", "Попка зачетная🔥", "Вы– богиня🍀", "Виктория Вы идеальная!!!", "Красавица💓".

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Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

При этом Виктория попросила фанатов рассказать о ее недостатках. Подписчики не скупились на слова.

"Сколько у вас было пластических операций? Не страшно было?", "Если отойти от внешности, то для своих лет вы инфантильны, ведёте себя по детски", "Грудь не нравиться, а так все нравиться 😊", "С губами перебор, неестественно"

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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