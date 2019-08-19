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"Очень хороша": Алферова задрала ногу в бикини

Ксения Алферова. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость похвасталась стройным телом

Ксения Алферова порадовала поклонников новым снимком с отдыха. На фото актриса позирует на морском берегу в одном купальнике, задрав ногу назад, как балерина. Тело 45-летней актрисы выглядит шикарно, о чем ей и напомнили поклонники.

"Я думаю что и балерина с вас получилась бы тоже очень хорошая!", "Какое классное тело", "Очень хороша", "На свои годы очень хороша...", "Стройная красавица", "Стройняшка. У тебя хорошо получается танцевать. Наверное, балерина из тебя получилась", – написали в Интернете.

Сравнивать звезду с балериной стали неслучайно. Артистка призналась, что когда-то грезила о танцах.

"В детстве мечтала стать балериной. <…> прибивалась к балетным девочкам и по утрам с ними на пляже занималась и ходила с горки, как они с носка и с идеально прямой спиной. Очень мне нравилось. Танцевать могу везде, если душа просит)). Прямо как моя бабушка!)",

– поделилась актриса в социальных сетях.

Как сообщает "Пятый канал", сейчас звезда отдыхает на Сицилии.

Ранее в Сети появилось фото "усохшей" Полины Гагариной в купальнике. 

Дарья ПЕТРОВА
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