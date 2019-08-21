Долго мучилась: названы причины смерти народной артистки России

Звезда театра и кино тяжело болела

Александра Назарова почти месяц – с июля – находиласьв больнице. У нее были серьезные проблемы с легкими, рассказала заместитель художественного руководителя Театра Ермоловой.

"И, в общем, мы уже ждали. Она там и на трубках лежала, и впадала в кому",

– сообщила Галина Боголюбова "Пятому каналу".

Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни. По словам заместителя худрука Театра Ермоловой, 21 августа будет решено, где пройдет прощание. "Либо это будет Дом кино, либо Дом актера", – предположила Боголюбова.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 г. в Ленинграде. В детстве мечтала стать балериной, но, когда ей было шесть лет, впервые вышла на сцену и после этого твердо решила стать актрисой.

Закончила Ленинградский театральный институт имени Островского и почти 40 лет играла в Театре имени Ермоловой в лучших спектаклях. Снялась в 100 фильмах и сериалах, таких как "Моя прекрасная няня", "Глухарь", "Ночной дозор", "Елки", "Возвращение Мухтара", "Бригада", "Экипаж".

"За время съемок она стала мне родным человеком. В ней были заметны огонек и озорство, очень энергичная женщина. Светлая очень, хулиганка, с хорошим чувством юмора", – рассказала телеканалу "360" заслуженная артистка России Екатерина Гусева, сыгравшая в "Бригаде" внучку героини Александры Назаровой. За время совместной работы актрисы по-настоящему сблизились.

Народная артистка России, советская и российская актриса Валентина Теличкина, которая также снималась с Александрой Назаровой в одном сериале, отметила: " "У меня остались самые приятные впечатления от нее как от актрисы, партнера и человека".