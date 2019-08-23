Выпившего Малахова застали с красотками в ресторане

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Горячие танцы окруженного девушками Андрея Малахова попали на видео.
Шоумен выложил в сторис Instagram несколько роликов, где вовсю веселится в большой компании под хиты прошлых лет в одном из столичных ресторанов. На одном из видео видно, что ведущего, который снимает все на телефон, изрядно пошатывает.
"Съемка после джин-тоник",
– повинился он перед публикой, не забыв добавить в сторис ставший уже традиционным хештег #наташапрости. Вероятно, Малахов заранее приготовился к взбучке и решил смягчить "удар".
Напомним, ранее СМИ раскрыли траты Андрея на заграничный отдых.
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