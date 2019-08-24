Россияне простились с актрисой Назаровой

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве в последний путь проводили Александру Назарову. Гржданскую панихиду, которая состоялась в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, посетили многие кинодеятели.

В частности проститься с народной артисткой России пришел актер Эммануил Виторган, а также Сергей Никоненко и Ольга Прокофьева. Почтили память Назаровой также режиссеры Владимир Андреев и Юрий Грымов, передает ТАСС.

Как напоминают РИА Новости, Назарова скончалась на 80-м году жизни. Актриса снялась в 80 картинах, среди ее известных работ, например роль Надежды Михайловны, бабушки главной героини Виктории в сериале "Моя прекрасная няня".

Как стало известно, Назарова с июля находилась в больнице, периодически впадая в кому. У нее, по словам заместителя худрука театра, были проблемы с легкими.