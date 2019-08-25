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"Хороший мужик был": Галкина похитили под Юрмалой

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Перед этим артист опубликовал странное видео

Спасательная операция уже началась.

Супруг Примадонны в опасности – его похитили пришельцы. Об этом Максим Галкин рассказал на своей странице в Instagram. Видеоролик изрядно повеселил поклонников шоумена.

На кадрах артист встревоженно рассказывает о найденных им доказательствах того, что под Юрмалой высадились инопланетяне, показывая оплетенную паутиной траву в лесу.

"Если вы видите эту публикацию, значит её выложили пришельцы, которые похитили меня, я бы по доброй воле такую бредятину не выложил. Жду публикаций: Галкина забрали инопланетяне", – подколол он журналистов.

Пользователи оценили юмор Галкина, который время от времени развлекается, записывая шутливые ролики. Они поблагодарили звезду за хорошее настроение с утра и признались, что скучали по таким видео. Один из комментаторов призвал Галкина не беспокоиться – ракеты с Земли уже вылетели, чтобы спасти его от пришельцев-похитителей (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Жалко Максима ! Хороший мужик был", "Как же я скучала по таким видео обожаю спасибо за поднято настроение в это воскресное утро", "Максим,Ваше сообщение дошло до Земли!Мы Вас услышали и спасем! Уже выслали три ракеты за Вами,они полностью укомплектованы современным оружием от инопланетных пауков!"

– написали они.

Ранее Галкин показал свое хозяйство на видео.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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