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Момент гибели режиссера Хомского попал на видео

Момент гибели режиссера Хомского попал на видео
Фото: www.globallookpress.com
Автомобиль смяло, как консервную банку

Жуткие кадры сняли камеры наблюдения. Как видно в ролике, каршеринговая машина, в которой ехал Игорь Хомский, на высокой скорости врезалась в припаркованный у обочины грузовик. Видео публикует телеграм-канал Mash.

Ранее СМИ сообщили трагическую новость о смерти российского режиссера. ДТП произошло сегодня утром. Мужчину не успели спасти – он скончался до приезда медиков.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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