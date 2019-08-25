Момент гибели режиссера Хомского попал на видео

Автомобиль смяло, как консервную банку

Жуткие кадры сняли камеры наблюдения. Как видно в ролике, каршеринговая машина, в которой ехал Игорь Хомский, на высокой скорости врезалась в припаркованный у обочины грузовик. Видео публикует телеграм-канал Mash.

Ранее СМИ сообщили трагическую новость о смерти российского режиссера. ДТП произошло сегодня утром. Мужчину не успели спасти – он скончался до приезда медиков.