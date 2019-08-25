Момент гибели режиссера Хомского попал на видео

Нибиру
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Жуткие кадры сняли камеры наблюдения. Как видно в ролике, каршеринговая машина, в которой ехал Игорь Хомский, на высокой скорости врезалась в припаркованный у обочины грузовик. Видео публикует телеграм-канал Mash.
Ранее СМИ сообщили трагическую новость о смерти российского режиссера. ДТП произошло сегодня утром. Мужчину не успели спасти – он скончался до приезда медиков.
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