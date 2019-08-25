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Дети Киркорова развлекаются игрушкой из секс-шопа

Дети Киркорова развлекаются игрушкой из секс-шопа
Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Увиденное шокировало публику

Грустных малышей сняли со странным "другом".

Певец почтил присутствием открытие "Новой волны" и выложил подробный фоторепортаж. Туда попали пугающие, по мнению пользователей, кадры.

Филипп Киркоров снялся с выступавшими накануне звездами, среди которых были Анна Нетребко, Валерий Леонтьев и ряд других. Поклонники восхитились постройневшим и посвежевшим поп-королем. Засыпали комплиментами и Леонтьева в эпатажном костюме с перьями. Однако более въедливые подписчики заострили внимание на детях Киркорова.

По мнению некоторых комментаторов, Алла-Виктория и Мартин-Кристин выглядели подавленными и уставшими. А одна из фотографий и вовсе ужаснула пользователей. На ней малыши позируют с игрушкой, которая является символом сети интим-магазинов – розовым кроликом. Такого они понять не могут, заявили подписчики. Откуда у детей взялся этот плюшевый сувенир, неизвестно. Впрочем, Киркоров на замечания не отреагировал (орфография и пунктуация сохранены).

"Красавцы! Филипп вы ещё постройнели  А Валерий Яковлевич выглядит на 35 максимум. Молодцы Дети прелесть" "Валерий Леонтьев был первым эпотажным артистом на нашей эстраде!!!! Его виденье далеко опережало время" "Валерий– красавец" "Дети должны детство видеть, а не таскать их по взрослым танцулям" "Всегда грустные детские глаза" "Это розовый кролик из ...кхэм "магазина укрепления семьи"...это норм, я просто что-то не понимаю.." "Не утомителен ли детям такой образ жизни?" – высказались комментаторы.

Ранее "Утро" писало о вернувшейся к Киркорову жене.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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