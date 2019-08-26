"Вот это дыни": Кошкина вызвала истерику эффектным бюстом

Горячее фото звезды вызвало настоящую бурю

Актриса и телеведущая Яна Кошкина поделилась со своими поклонниками очередной сногсшибательной фотографией.

На своей страничке в Instagram звезда разместила снимок, который в самом выгодном свете представил ее выдающиеся прелести.

Любителям естественной красоты внешний вид Яны не понравился:



"как же много силикона. везде ))))", "Блин, Яна, нельзя так откровенно прятать свой интеллект", "Блин, до сих пор не могу понять – импланты или нет!?!... И где?"

А один из подписчиков даже пригрозил:

"Янусь, если у тебя грудь не настоящая, то я отпишусь от тебя".

Однако большинству поклонников оказалось все равно, настоящие у Кошкиной достоинства или искусственные, и они обрушили на звезду поток комплиментов:

"Вот это дыни", "Шыкарные", "Красивые глаза ... обе", "Великолепна как всегда!", "Ян, ну декольте конечно не оставит вас без внимания", "сочная кошечка мур)", "и как теперь спать?!"

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.