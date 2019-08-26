Нибиру
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Актриса и телеведущая Яна Кошкина поделилась со своими поклонниками очередной сногсшибательной фотографией.
На своей страничке в Instagram звезда разместила снимок, который в самом выгодном свете представил ее выдающиеся прелести.
Любителям естественной красоты внешний вид Яны не понравился:
"как же много силикона. везде ))))", "Блин, Яна, нельзя так откровенно прятать свой интеллект", "Блин, до сих пор не могу понять – импланты или нет!?!... И где?"
А один из подписчиков даже пригрозил:
"Янусь, если у тебя грудь не настоящая, то я отпишусь от тебя".
Однако большинству поклонников оказалось все равно, настоящие у Кошкиной достоинства или искусственные, и они обрушили на звезду поток комплиментов:
"Вот это дыни", "Шыкарные", "Красивые глаза ... обе", "Великолепна как всегда!", "Ян, ну декольте конечно не оставит вас без внимания", "сочная кошечка мур)", "и как теперь спать?!"
Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.
Запад больше не сможет диктовать условия всей планете