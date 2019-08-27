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Состояние ухудшается: звезду 90-х забрала "скорая"

Состояние ухудшается: звезду 90-х забрала
Юлиан. Фото Владимира Яцины /ИТАР-ТАСС/
Известный певец находится под постоянным контролем врачей

В Москве госпитализирован Юлиан. Артист почувствовал себя плохо 26 августа. Из-за проблем с сердцем ему несколько раз вызывали "скорую", и одна бригада медиков увезла его в больницу. 

На данный момент состояние певца ухудшилось. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей, пишет телеграм-канал  Mash.

Позже артист опроверг эту информацию. Он рассказал, что у него все в порядке, его не  госпитализировали. "Просто решил проверить свое здоровье", - сообщил Юлиан РИА "Новости".

Затем жена певца рассказала телеканалу "360", что муж обратился к медикам для планового обследования. "Он в больнице на два дня, но чтобы не бегать каждый день с этими анализами, чтобы сразу все сделать и понять, что он здоров", – пояснила она и добавила, что у артиста  "сердце как у быка".

Российский эстрадный певец, заслуженный артист России Юлиан (полное имя Юлиан Васин) родился 15 августа 1973 г. в подмосковном городе Коломне. 

В восьмом классе сдал экстерном экзамены за два года и, окончив, таким образом, среднюю школу, поступил в ГИТИС, куда его из-за юного возраста зачислили в порядке исключения. На втором курсе учебы Юлиан стал лауреатом и обладателем Гран-при Международного конкурса артистов эстрады.

Также был сделано исключение и по окончании обучения в вузе – впервые в истории ГИТИСа в один год Юлиану выдали сразу два диплома – "Артист эстрады" и "Режиссер эстрадных и массовых представлений".В 20 лет дал первый сольный концерт в Государственном театре эстрады, и в том же году подготовил еще одну новую программу, с которой вышел впервые на сцену ГЦКЗ "Россия".  

Пел в Георгиевском зале Кремля в честь приезда королевы Великобритании Елизаветы II,. Был принят в Международный союз деятелей эстрадного искусства и стал официальным исполнителем Гимна Москвы. Создал свой собственный Театр песни и интернет-радиостанцию "Julian Radio".  

В репертуаре исполнителя – почти 400 песен. Создано 14 сольных программ, выпущено 7 альбомов и одна виниловая пластинка. Он снимался в сериале, много гастролировал по России.

Полина ДОРОЖКИНА
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