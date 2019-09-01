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"На трассе стоять": Каменских вышла из дома в одних чулках

Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Певица неприятно удивила поклонников

Звезда нередко снимается в провокационных нарядах либо вовсе в одном белье. Однако на сей раз терпение пользователей лопнуло.

Фото появилось на странице Насти Каменских в Instagram и вызвало бурю возмущения. На снимке певица позирует в расшитом звездами боди и тонких чулках, позабыв о юбке, как ехидно подметили некоторые подписчики. Мужчинам такой выход пришелся по вкусу, а женская аудитория пристыдила красотку за пошлость (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Какой изысканный вкус...просто дешевый уровень...на трассе стоять...ужасс", "тихий ужас", "наверное, пошлее уже трудно придумать костюм, но уверены – вы сможете..."

– негодуют дамы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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