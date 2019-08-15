Певица устроила эротичную фотосессию

Анастасия Каменских продолжает будоражить чувства поклонников. Она выложила в соцсети три фото, на которых показана в прозрачном нижнем белье. Вид просвечивающих из него прелестей не оставил равнодушных.

При этом артистка вертелась в разные стороны. В одном кадре, ыставив грудь вперед, она позировала, глядя в камеру и стоя ровно. В другом, опираясь рукой на стол, подбоченилась и согнула ногу. На самом свежем показана боком, руки будто держат высокие трусики.

Подписчики распалились, но их мнения разошлись. Одни насмехались и ругали Каменских:

"А до груди трусы дотянешь?", "Тела многовато!", "Совсем стыд потеряла после замужества", "Опять разделась", "Сядь еще и ноги раздвинь", "Наверное, экскорт-услугами занимается", "Прыщи видно через трусы".

Другие были в восторге.

"Горячая штучка", "Невероятная Вы", "Это красиво и не пошло", "Черная пантера", "Вау, очень сексуально!!!", "Как всегда, неотразима", "Настя, фигура класс!", "Шикарная", "Ух, какая сочная",

– хвалили они певицу. Некоторые добавили: "Самый настоящий пожар!", "Вызывайте МЧС".

Ранее Анастасия показала свои утренние развлечения с "пацанами" и засветилась в соблазнительном наряде. А до этого подняла юбку.