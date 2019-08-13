"Добываем эндорфин": Каменских развлеклась с парнями

Артистка рассказала, как улучшила настроение

Анастасия Каменских показала свои утренние развлечения. Причем не в одиночку, а с двумя мужчинами.

На новом снимке, выложенном в Instagram, артистка позирует в Ботаническом саду. В коротких штанишках она присела на одно колено с раздвинутыми ногами. Рядом лежат пара собак и стоят двое мужчин, один из которых – ее супруг Алексей Потапенко (Потап).

"Мы с пацанами добываем эндорфин и спасаемся от плохого настроения (ну, я спасаюсь)",

– объяснила артистка происходящее. И, поблагодарив фитнес-тренера Андрея Хомицкого, добавила:

"Была очень интересная тренька! И вы, дорогие друзья, тоже совсем скоро сможете ее увидеть! Там Потап сальто крутит".



Поклонники не остались равнодушны. Многие привычно восхищались звездными супругами, расхваливая их и вместе, и по отдельности:

"Такая классная энергетика с утра. Я кайфую от этого", "Вы молодцы", "Очень поддерживаю спорт с утра!.. Умнички!", "Ты лучшая" "Настя, какая вы чудесная пара с Лешей".

Кто-то удивился. "А почему плохое настроение с утра?" – поинтересовался фанат.

Дамы в это время горячо обсуждали другой вопрос, который волнует их давно, – ждет Настя ребенка или нет. Половина из них думают, "что она беременна", некоторые возражают.

Позже артистка опубликовала в сторис провокационный видеоролик. В нем она в микрошортиках и футболке зажигательно двигает бедрами, улыбается и снимает себя на телефон.

Наверняка поклонники и от этих кадров без ума. Каменских часто радует их пикантными фото. Недавно звезда поделилась мудрыми мыслями и добавила к ним снимок, который помог насладиться зрелищем ее стройных ног. Ранее она кокетливо подняла юбку, а до этого нагнула голову в чемодан, задрав ягодицы и широко расставив ноги.

