"Конфетка": чувственная Каменских подняла юбку

Певица наслаждается медовым месяцем

Анастасия Каменских и ее муж Алексей Потапенко (Потап) отдыхают в Италии. Любимица публики часто делится снимками того, как проходит ее отпуск и семейная жизнь. Артистка примеряет на себя разные наряды и выглядит настоящей соблазнительницей. Позируя, может и юбку задрать.

Именно в таком виде она показалась на свежем кадре в соцсети. В летнем джинсовом коротком сарафане и замшевых ботинках певица задумчиво смотрит вдаль. Одной рукой она касается подбородка, другой оголила бедро.

Фанаты остались очень довольны.

"Чистая чувственность и соблазнение!!!", "Конфетка... Очень классная наша Каменских Настя!", "Какая ножка", "Хорошая одежда, фигура", "Какие волосы, какая грация, загар, не каждому такое дано, шикарная женщина!", "Космос ...ты лучшая детка "Огонь", "Естественная красота", "Ляля", "Очень стильный прикид", "Неземная", "Божественна", "Такая краля",

– восхитились многие. Нашлись и те, кто упрекнул Каменских в том, что она не меняет обувь. Среди комментариев попалось и заявление о том, что артистка "скоро станет мамой".

Неедовольные возмущались: "Зачем задирать платье?", "Как-то сильно наигранно", "Жирная свинюшка", "Почему Вы не носите обручальное кольцо?".

Ранее Анастасия показалась в купальнике, эффектно подчеркнувшем ее бедра и грудь. Однако внимательных поклонников взволновало странное пятно, которое они рассмотрели на теле любимицы. До этого звезда, катаясь на яхте во Франции, завела публику видом сексуального тела.