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Сексуальную Каменских поймали без обручального кольца

Потап и Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Селфи звезды в трусиках и лифчике вызвало пересуды

Настя Каменских ответила на вопрос, как она все успевает, чаще других задаваемый ей в соцсети поклонниками. Свой рассказ она сопроводила кадром, на котором стоит в нижнем белье, снятым ею на телефон. При этом фанаты  обратили внимание не только на пышные бедра и грудь любимицы – самые внимательные заметили, что на ее безымянном пальце нет обручального кольца, и заволновались.

Белые трусики и лифчик подчеркнули женственные округлости певицы на фото, под которым она сообщила, из чего состоит ее день. "Люблю просыпаться в 6 утра и начинать день со спорта...В работу я включаюсь сразу же после тренировки", отметила она. А в заключение добавила, что, если у нее нет поздних концертов, ложится спать в 22:00 – 23:00.  

Пост  собрал больше 200 тыс. просмотров. Однако мнения подписчиков разошлись. Одни обсуждали, почему артистка не одела украшение, которое показывает ее статус – замужней женщины (орфография и пунктуация авторов здесь и дальше сохранены): 

"Кольцо ??????", "на фото его нет","они не носят с Лешей кольца "фото может быть сделано полгода назад)"  . 

Другие заподозрили, что звезда в интересном положении. "Я думала это тест на беременность в руке", "Что старые фотки то выставляешь? Беременна шоль?)❤️😂😂 ", – отметили такие.

Большинство же почитателей таланта и внешности Каменских осыпали ее комплиментами, особенно воодушевились мужчины:

"Ух-ты", "Секси 😍😍", "Ты топ!", "А у Насти отличная фигурка", "Вкусняшка", "какая милинькая😍😊😊", "Сочненькая", "ляля" "Короче которолированная телка", "Вы такое вдохновение!", "Хорошо выглядит", "Пушка", "Нк так продолжай", "Сладкая девочка", "Бомба", "Красоточка", "Просто клёво".

Настя Каменских и ее партнер по дуэту в прошлом, Алексей Потапенко (Потап) поженились 23 мая. И сразу после свадьбы поклонники стали находить у брюнетки признаки беременности. А она все это время блистала прелестями. То выгнется на крыше в откровенном наряде, то покажет округлившийся живот, а то и постельное фото с мужем засветит.

Полина ДОРОЖКИНА
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