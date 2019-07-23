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"Вот же краля": сексуальная Каменских выгнулась на крыше

Анастасия Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Исполнительница похвалилась фигурой в откровенной фотосессии

Анастасия Каменских позировала на крыше высотки. При этом ее наряды мало что прикрывали. Это не осталось незамеченным поклонниками звезды, которые смогли в мельчайших деталях рассмотреть и открытую грудь любимицы, и обнаженные ягодицы. 

Звезда показалась в трех видах. На более свежем фото, размещенном в соцсети, она позировала сидя в кресле, выгнувшись, запрокинув голову и закрыв глаза. На ней был только черный купальник с глубоким вырезом спереди.

Фанаты буквально завелись (орфография и пунктуация авторов здесь и дальше сохранены):

"Ого, Настя, как ты красива и как красиво ты села!👏❤️", "Это секси!", "Вот же краля", "Четкая",  "Женственная!!!❤😍😇", "Супер", "Просто огонь", "Шикарная".

У некоторых даже дар речи отобрало. "Ааааа", "Вауу у🔥😍❤️", – только и восклицали такие.   

На болдее раннем снимке певица изображена в плавках с высокой посадкой и коротком топе, открывающем грудь. Подписчики и под ним не поскупились на эмоции. 

На самом первом кадре фотосессии артистка одета в спортивные лосины и другой короткий топ. Под снимком она отметила: "Чтобы мечты сбывались, нужно упорно над ними трудиться... Верьте в себя и никогда не останавливайтесь, ведь каждый шаг делает вас ближе к мечте".

Поклонники назвали изображение "очень красивым", а певицу – "богиней" и оставили много подписей "Нравится". Их восхитили формы красотки. 

Однако были и те, кому кадры пришлись не по душе. "Фууу...", "Где загадка,Настя?!вся на показ...не интересно даже", – откликнулись недовольные.

Впрочем,артистку вряд ли задевают подобные комментарии. К тому же ее часто и хвалят, и ругают – то упрекая в любви напоказ, то замечая пикантные подробности.

Полина ДОРОЖКИНА
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