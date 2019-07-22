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Каменских упрекнули в любви напоказ

Потап и Настя Каменских. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Савостьянов
Показанные артисткой и ее мужем чувства вызвали недовольство в соцсети

Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) опубликовали откровенное видео. В нем они показаны сначала вдвоем в свадебных нарядах, затем поодиночке. Певец говорит, что теперь они настоящая семья и "любят друг друга", после чего целуется с женой. Ролик вызвал у поклонников противоречивые чувства. Некоторые упрекнули знаменитостей в фальши.  

"Слишком много про любовь, что я перестала верить 🤨", "И всё таки дуэтом интереснее было",  "Настенька, будьте максимально естественны,куда-то это уходит и появляется кукла", "Старик и молодуха",

– осуждали такие супругов.

Каменских под видео сообщила, что клипы "Обіцяю" и "Константа" связаны ее "с Лешей чувствами", которые оба скрывали. Теперь, по словам звезды, "пришло время" рассказать об их любви "с помощью творчества". И фанаты могут "заглянуть за кулисы того, как снимались две трогательные истории, которые стали единым целым".

Там, добавила певица, "запечатлены самые волшебные, сказочные моменты, а каждый кадр переполняет нежность". И заверив, что "все настолько по-настоящему, настолько искренне и честно, потому что вдохновлено великим чувством нашей любви", напомнила, что полное видео уже можно посмотреть... на YouTube-канале "NKofficial".

Многие поклонники артистов приняли новую публикацию на ура (орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Ай врунишки,а как раньше пели "Не пара,не пара", "Да , уж. Не очень-то и прятали Вы чувства. Старые песни ваши, каждая вторая про любовь😆", "Мурашки по коже от Ваших песен.. Пример того, как любовь вдохновляет на творчество. 😍", "это просто нечто😭 слезы на протяжении 7 минут)",Очень трогательно и искренно,ммм...вы очень милые,за вами наблюдать одно удовольствие❤❤❤", "Я опять плачуу😭😭😭❤❤", "Класс💗 Я от вас тащусь🔥 Давайте уже маленьких Насть и Потапов", "Самые лучшие💖", "Ви дуже гарна пара🔥 ("Вы очень хорошая пара")", "Какие вы счастливые 💞👏",  "Самая клевая", "Душевненько",  "Невероятные😻😻😭😭🐻💎❤", "умнички, приятно на вас смотреть🔥❤️", "самая милая пара  во всем мире", "Настя вы в нем растворяетесь,в хорошем смысле этого слова,видно как вы любите и так же видно что это взаимно.Красивые и безумно талантливые".

Известным и любимым зрителями супругам пожелали "мира и любви". А также попросили беречь "свое счастье😍🤗".

Ранее у Насти разглядели округлившийся живот и тут же заподозрили, что она ждет ребенка. Виною всему был необычный – строгий – наряд звезды. До этого певица часто выкладывала довольно откровенные фото. То покажется с мужем в постели, то полуголая исполнит эротичный танец.

Полина ДОРОЖКИНА
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