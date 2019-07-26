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"Позор": муж поймал Каменских за странным занятием

Анастасия Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux_daily
Шутку артистки оценили не все

Анастасия Каменских подурачилась. Она нагнула голову в чемодан, задрав ягодицы и широко расставив ноги. В таком виде ее и снял муж Алексей Потапенко (Потап). Фото попало в Сеть и шокировало подписчиков.

"Время 2 пакета багажа, жена", – пояснил супруг звезды под кадром.

Возмущенные увиденным не постеснялись в выражениях, откровенно грубо высказавшись в адрес артистки (орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Это даже и не смешно!Немного нелепо и раскорячисто!", "И что тут умного?(гормоны в голову бьют)", "Да ужасное фото", "К чему?", "Подумала что мужик",  "Убила", "Что попало", "Не понимаю Потап выставляет Настю как жену которую любит или ..", "Леша удалите это фото пожалуйста, зачем чтобы про вашу жену писали гадости",Ужасно. Что за старая бабка?", "Можно было и не вылаживать этот позор", "Ну это уже ужас и перебор! Так унижатся".  

Правда, некоторые и шутили. "нужно делать развал схождения", "неплохой станок", – прокомментировали они.

Были и те, кому понравилось изображение. Такие похвалили звезд: "Прикольная жизнь у Вас)) юморные )", "Крутяк", "Ничего себе у нее растяжечка...", "Красотка.И Муж гордиться попой жены!", "Молодцы они умеют подурачиться!))". 

Позже снимок был удален и похожее изображение появилось в сторис. 

Скриншот https://www.instagram.com/stories/realpotap/

Бурную реакцию в соцсети Каменских вызывала не раз. Недавно полуобнаженная красотка довела поклонников до исступления, выгнувшись на крыше. Ранее удивила постельным фото и показала эротичный танец.

Полина ДОРОЖКИНА
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