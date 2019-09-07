Балерина парится без купальника

Анастасия Волочкова известна своем пристрастием к русской бане. Артистка не упускает возможности отдохнуть таким способом, о чем рассказывает фанатам каждый раз. Свежий кадр звезды в Instagram показал ее с неожиданной стороны.

"Тихий, спокойный, домашний вечер. Я очень люблю русскую баню, свечи, уют, умиротворение, красоту и гармонию во всем. И в отношениях, конечно", – подписала кадр Волочкова.

На снимке знаменитость сидит на мраморном столе, скрестив ноги, абсолютно голая, прикрывая интимное место руками. Поклонники не смогли прокомментировать фото Волочковой, которая крайне редко открывает эту функцию в соцсети.

После фотосессии на "массажном столе" балерина отправилась в парилку, где решила надеть одну-единственную вещь – шляпу, наготу Волочкова прикрыла уже веником. Собственная баня артистки отделана узорами балетной тематики.