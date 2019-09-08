"На минералке долго не протянешь": Катамадзе после скандала лебезит перед россиянами

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Звезда готовит почву для возобновления гастролей, решили пользователи.
В эфире украинской передачи "Светская жизнь" Нино Катамадзе призналась в любви российским поклонникам, объясняя отказ от выступлений. Она назвала эту тему деликатной.
"после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России",
– заявила певица.
Публика на эти слова отреагировала язвительно.
"Кушать хоцца, а на минералке долго не протянешь :-)" – написал один из комментаторов.
Напомним, концерты Катамадзе отменила после скандала, спровоцированного Грузией. В России предложили ограничить артистке въезд в страну.
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