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"На минералке долго не протянешь": Катамадзе после скандала лебезит перед россиянами

Нино Катамадзе. Фото: www.globallookpress.com
Отказавшаяся выступать в нашей стране грузинская певица, видимо, поиздержалась и хочет вернуться

Звезда готовит почву для возобновления гастролей, решили пользователи.

В эфире украинской передачи "Светская жизнь" Нино Катамадзе призналась в любви российским поклонникам, объясняя отказ от выступлений. Она назвала эту тему деликатной.

"после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России",

заявила певица.

Публика на эти слова отреагировала язвительно.

"Кушать хоцца, а на минералке долго не протянешь :-)" – написал один из комментаторов.

Напомним, концерты Катамадзе отменила после скандала, спровоцированного Грузией. В России предложили ограничить артистке въезд в страну.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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