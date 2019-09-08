"На минералке долго не протянешь": Катамадзе после скандала лебезит перед россиянами

Отказавшаяся выступать в нашей стране грузинская певица, видимо, поиздержалась и хочет вернуться

Звезда готовит почву для возобновления гастролей, решили пользователи.

В эфире украинской передачи "Светская жизнь" Нино Катамадзе призналась в любви российским поклонникам, объясняя отказ от выступлений. Она назвала эту тему деликатной.

"после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России",

– заявила певица.

Публика на эти слова отреагировала язвительно.

"Кушать хоцца, а на минералке долго не протянешь :-)" – написал один из комментаторов.

Напомним, концерты Катамадзе отменила после скандала, спровоцированного Грузией. В России предложили ограничить артистке въезд в страну.