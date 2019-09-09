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Перетянула грудь: русская Кардашьян изогнулась на диване

Перетянула грудь: русская Кардашьян изогнулась на диване
Анастасия Квитко. Фото: www.instagram.com/anastasiya_kvitko/
За 5 часов снимок звезды набрал более 65 тысяч комментариев

Модель и блогер Анастасия Квитко, более известная как "русская Ким Кардашьян", порадовала свою интернациональную армию поклонников новым пикантным фото.

Надев платье-корсет кораллового цвета, Анастасия кокетливо присела на краешке белого дивана, представив всему свету возможность лицезреть свои пышные прелести.

"Любимая моя Настенька как же ты красива и прекрасна я наслаждаюсь глядя на тебя!!!", "красивая, милая, замечательная и очаровательная принцесса", "Как ты прекрасна", "Девушка моей мечты", "Ангел совершенства", - 

неистовствовали поклонники "русской Кардашьян" в комментариях к снимку, опубликованному на странички модели в Instagram (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).


Валентина МАЙОРОВА
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