Артистку возмутила неправда о ее личной жизни

Анастасия Сланевская, которую все знают как Славу, разразилась резкой тирадой в адрес тех, кто распустил слухи, что у нее есть молодой любовник. Она ответила сплетникам на видео, размещенном в Instagram.

"Просто беспредел! Совсем... ",

– отметила певица под роликом. Далее она слов не подбирала, последовали и нецензурные выражения.

Звезда сообщила, что находится в таком шоке, что у нее даже голос сел. Но спускать это не собирается и гневно ответила: "Я злая и агрессивная... Это чисто ничего святого уже нет... Куда вы лезете?.. Что вы судьбы ломаете?.. Это все неправда".

Фанаты успокоили и поддержали артистку. "Ого себе, но вы не нервничайте, не накручивайте себя, этим сплетням поверят только недалекие люди. Уже все привыкли, что на этом канале собирают одни сплетни, как бабушки на лавочке. Отдыхайте после гастролей и берегите себя", "Не переживай!.. Вот такое нынче ТВ", "Наше телевидение – помойка, одно вранье про все...", "Кто что говорит и показывает – все это не важно, главное – то, что есть на самом деле. Успокойтесь, мы Вас очень любим!".

Некоторые советовали ей обратиться в суд, чтобы наказать тех, кто распускает грязные слухи. Кто-то написал, что им нужно дать "по башке за сплетни".

Все началось с программы "Ты не поверишь!", в которой исполнительница хита "Одиночество" откровенно рассказала об отношениях с гражданским супругом. Они живут вместе 18 лет и растят дочку. Любимый мужчина каждый день дарит артистке букеты, а о свадьбе она даже слышать не хочет, считает, что, если они поставят печать в паспорте, то все испортят.



Журналисты после этого решили, что певица не собирается замуж, так как у нее молодой любовник. И во всеуслышание назвали таковым ее помощника Николая, "который вообще-то женат". Беспардонность и вранье довели знаменитость до бешенства.