Следствие начало проверку причин смерти звезды "Тихого Дона"

Правоохранительные органы проверяют информацию о том, что актрису Элину Быстрицкую могли довести до состояния, когда она решила свести счеты с жизнью. Сейчас стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.

"По предварительным данным, неустановленные граждане не позднее 26 апреля 2019 г. умышленно не выполняли возложенные на них обязательства по уходу за Э.Быстрицкой по месту ее жительства", -

объяснил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что Быстрицкую могли довести до рокового шага сиделки, ухаживавшие за народной артисткой СССР.

Ранее СМИ сообщили, что Быстрицкую могли заморить голодом. Элина Авраамовна Быстрицкая скончалась 26 апреля этого года в возрасте 91 года в одной из столичных клиник.