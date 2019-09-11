Актер культовых сериалов разбился в аварии

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Марк Горонок, сыгравший в таких фильмах, как "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна" стал жертвой серьезного ДТП на трассе под Петербургом.
Как сообщает "МК", актер ехал вместе с семидесятилетней мамой, в их автомобиль на большой скорости врезалась иномарка. В настоящее время Горонок находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и множественные переломы. Артист едва не потерял руку, он уже перенес 2 операции, восстановление здоровья займет не один месяц.
"Руку собирают буквально по частям. Консилиум врачей дает не радужные прогнозы... Уже поставлены пластины, металлические каркасы, но без дорогостоящих процедур и дальнейших хирургических вмешательств не обойтись", -
рассказала изданию жена актера Анна Горонок.
Мать Марка тоже попала в больницу, у нее – перелом шейки бедра, повреждены тазовые кости. По данным источника, семья артиста испытывает финансовые трудности.
"Спасибо друзьям и поклонникам, которые делают все возможное, чтобы нам помочь. Но денег катастрофически не хватает," –
добавила Анна Горонок.
Артист запомнился российским зрителям по ролям в популярных сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Литейный".
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