Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Похмельный вид": Собчак показалась после брачной ночи с Богомоловым

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая похвасталась подарками и пожаловалась на похмелье

Ксения Собчак показалась после грандиозного торжества на своей свадьбе с Константином Богомоловым. В своем Instagram в сторис она выложила видео из номера отеля.

Собчак показала кровать и комнату, которая была полностью завалена пакетами с подарками. При этом она также засветилась на видео. Ксения была одета в свободную толстовку и джинсы, а на голове волосы она собрала в обычный пучок.

Телеведущая призналась, что у нее похмельный вид.

"Немножечко такая вакханалия подарков и немножечко похмельный вид. Хочется все-все-все скорее посмотреть, огромное спасибо всем",

– сказала Ксения.

ФОТО: www.instagram.com/xenia_sobchak/

Накануне состоялась грандиозная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Британцы разгневались из-за российской блокады в Керченском проливе

Из Соединенного Королевства посыпались угрозы

Киев отказался от расследования по делу МН17

Выяснилось, почему Незалежная так легко отдала важного свидетеля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей