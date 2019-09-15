Телеведущая похвасталась подарками и пожаловалась на похмелье

Ксения Собчак показалась после грандиозного торжества на своей свадьбе с Константином Богомоловым. В своем Instagram в сторис она выложила видео из номера отеля.

Собчак показала кровать и комнату, которая была полностью завалена пакетами с подарками. При этом она также засветилась на видео. Ксения была одета в свободную толстовку и джинсы, а на голове волосы она собрала в обычный пучок.

Телеведущая призналась, что у нее похмельный вид.

"Немножечко такая вакханалия подарков и немножечко похмельный вид. Хочется все-все-все скорее посмотреть, огромное спасибо всем",

– сказала Ксения.

Накануне состоялась грандиозная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова.