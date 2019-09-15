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Ксения Собчак показалась после грандиозного торжества на своей свадьбе с Константином Богомоловым. В своем Instagram в сторис она выложила видео из номера отеля.
Собчак показала кровать и комнату, которая была полностью завалена пакетами с подарками. При этом она также засветилась на видео. Ксения была одета в свободную толстовку и джинсы, а на голове волосы она собрала в обычный пучок.
Телеведущая призналась, что у нее похмельный вид.
"Немножечко такая вакханалия подарков и немножечко похмельный вид. Хочется все-все-все скорее посмотреть, огромное спасибо всем",
– сказала Ксения.
Накануне состоялась грандиозная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова.
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