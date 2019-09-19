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Умер Александр Васильев

Умер Александр Васильев
Фото: pixabay.com
Музыкант был участником культовой московской рок-группы

Печальную новость сообщил Гарик Сукачев.

"Не стало Александра Васильева – замечательного музыканта, бывшего барабанщика московской группы Центр, мужа Джоанны Стингрей и отца ее дочери", - 

написал музыкант на своей страничке в Facebook.

Он принес свои соболезнования всем, кто был знаком с Васильевым.

Васильев начал играть в московской музыкальной группе "Центр" во второй половине 1980-х. Затем он женился на американской певице Джоанне Стингрей и переехал в Соединенные Штаты, напоминает URA.RU.

Валентина МАЙОРОВА
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