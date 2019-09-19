Умер Александр Васильев

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Печальную новость сообщил Гарик Сукачев.
"Не стало Александра Васильева – замечательного музыканта, бывшего барабанщика московской группы Центр, мужа Джоанны Стингрей и отца ее дочери", -
написал музыкант на своей страничке в Facebook.
Он принес свои соболезнования всем, кто был знаком с Васильевым.
Васильев начал играть в московской музыкальной группе "Центр" во второй половине 1980-х. Затем он женился на американской певице Джоанне Стингрей и переехал в Соединенные Штаты, напоминает URA.RU.
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