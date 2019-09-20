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"Шоковое состояние": раскрыта причина смерти легендарной певицы

Ирина Богачева. Фото: www.globallookpress.com
Оперная дива скончалась в больнице

Легендарная певица Ирина Богачева ушла из жизни после операции, известил ее супруг Станислав Гаудасинский.

Она умерла в одной из больниц Санкт-Петербурга ночью. Печальная новость стала известна в 8 часов утра, уточнила президент фонда "Петербургское наследие и перспектива" Галина Ефимова.

"Такие сообщения обычно вводят человека в шоковое состояние, тем более, что Ирина Петровна для нас была очень дорогим и близким человеком", – цитирует Ефимову 78.ру.

Пока, отметила она, неизвестны ни дата, ни место похорон. Знакомая семьи предположила, что организацией траурных моментов будет заниматься правительство культурной столицы России. 

Напомним, о трагедии в пятницу, 20 сентября, сообщили в Санкт–Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, где почетный гражданин города, легендарная певица Ирина Богачева заведовала кафедрой сольного пения.

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