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Внучка Ротару показала роскошные ноги

Фото: instagram.com/iamsofiaeve
Красотка снялась в супермини, не скрывающем почти ничего

Начинающая певица София Евдокименко поделилась с поклонниками красивым кадром. Одетая в простую белую рубашку и черную мини-юбку, артистка присела на фоне кактусов, позволив всем желающим полюбоваться ее стройными ножками в черных замшевых сапогах.

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Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

"Вы очень красивая", "Сногсшибательная конфетка!", "Красивая и сексуальная", "красавица", - 

написали восхищенные подписчики под фотографией юной звездочки в Instagram.

Кстати, хотя комментариев набралось не так уж много, свой Софии "лайк" поставили более трех тысяч человек.

Тем временем звездная бабушка Евдокименко, легендарная София Ротару, отдыхает в Италии и радует своих преданных почитателей фотографиями из Портофино.

Валентина МАЙОРОВА
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