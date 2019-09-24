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Начинающая певица София Евдокименко поделилась с поклонниками красивым кадром. Одетая в простую белую рубашку и черную мини-юбку, артистка присела на фоне кактусов, позволив всем желающим полюбоваться ее стройными ножками в черных замшевых сапогах.
"Вы очень красивая", "Сногсшибательная конфетка!", "Красивая и сексуальная", "красавица", -
написали восхищенные подписчики под фотографией юной звездочки в Instagram.
Кстати, хотя комментариев набралось не так уж много, свой Софии "лайк" поставили более трех тысяч человек.
Тем временем звездная бабушка Евдокименко, легендарная София Ротару, отдыхает в Италии и радует своих преданных почитателей фотографиями из Портофино.
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