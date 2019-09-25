Балерина открылась поклонникам с самой выгодной стороны

Потрясающая Анастасия не перестает удивлять публику. Великодушно простив злопыхателей, она не только снова открыла комментарии, но и начала щедро делиться с пользователями своим богатым опытом.

Растянувшись на спортивном снаряде в брюках клеш бодрого красного цвета, Анастасия Волочкова пообещала научить остальных делать почти так же – разумеется, достичь уровня знаменитой балерины простому обывателю не по силам.

"Я всегда поддерживаю форму и растяжку, не жалея сил и времени.Дорогие друзья, как и обещала, в следующем посте покажу небольшое видео с несколькими упражнениями на мышцы пресса и одно на растяжку", – написала она.

Публика восхитилась.

"Наша любимица Настя Волочкова опять вывернулась наизнанку. В комментариях, как всегда, все самое лучшее",

– отметил автор телеграм-канала "НеМалахов".

"Молодец Настя , трудолюбивая классная балерина, нет тебе равных" "Фото Секс!" "Только на растяжку пожалуйста, чтоб каждый смог выполнить ну или начать хотя бы, не для профи", – пишут помилованные комментаторы в Instagram.

Ранее Волочкова рассказала, как над ней издевалась Ксения Собчак.