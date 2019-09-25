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Модель Анастасия Квитко в очередной раз потрясла многочисленных поклонников пикантным снимком, почти не оставив места для воображения, появившись в новом образе.
На фотографии, опубликованной "русской Кардашьян" на страничке в Instagram, прелести звезды не скрывает, а скорее подчеркивает черный микрокупальник. Его, пожалуй, можно назвать практически невидимым.
"Просто слова нет ты просто бомба", "Чем меньше на тебе надето, тем лучше ты выглядишь", "Ты просто с другой планеты", "Суперженщина", "Купальник большеват немного.)", "Фигура просто , блеск !", -
на разных языках подписчики Квитко восхищались своей любимой звездой (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Кстати, у 24-летней Анастасии свыше 10 млн читателей в Сети, напоминает "Пятый канал".
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