Нибиру
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София Евдокименко частенько балует своих поклонников чувственными фотографиями. В этот раз она снялась на улице Нью-Йорка. Одетая в легкое платье в цветочек с прозрачными рукавами кокетка присела на тротуар. Ноги она при этом соблазнительно раздвинула.
Восхищенные пользователи осыпали внучку Ротару комплиментами.
"Первая красавица мира!", "Конфетка!", "Юная принцесса", -
написали поклонники на странице Софии в Instagram.
Между тем бабушка Сони – суперзвезда София Ротару – наслаждается отдыхом в Европе.
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