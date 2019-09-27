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Внучка Ротару в прозрачном платье присела на улице

Внучка Ротару в прозрачном платье раздвинула ноги на улице
София Евдокименко. Фото: instagram.com
Мужчин бросило в жар от роскошного тела юной красотки

София Евдокименко частенько балует своих поклонников чувственными фотографиями. В этот раз она снялась на улице Нью-Йорка. Одетая в легкое платье в цветочек с прозрачными рукавами кокетка присела на тротуар. Ноги она при этом соблазнительно раздвинула.

Восхищенные пользователи осыпали внучку Ротару комплиментами.

"Первая красавица мира!", "Конфетка!", "Юная принцесса", - 

написали поклонники на странице Софии в Instagram. 

Между тем бабушка Сони – суперзвезда София Ротару – наслаждается отдыхом в Европе.

Валентина МАЙОРОВА
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