Мужчин бросило в жар от роскошного тела юной красотки

София Евдокименко частенько балует своих поклонников чувственными фотографиями. В этот раз она снялась на улице Нью-Йорка. Одетая в легкое платье в цветочек с прозрачными рукавами кокетка присела на тротуар. Ноги она при этом соблазнительно раздвинула.

Восхищенные пользователи осыпали внучку Ротару комплиментами.

"Первая красавица мира!", "Конфетка!", "Юная принцесса", -

написали поклонники на странице Софии в Instagram.

Между тем бабушка Сони – суперзвезда София Ротару – наслаждается отдыхом в Европе.