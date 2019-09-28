Покрывшаяся чешуей звезда страшно напугала публику

Шикарная Полина Гагарина показала поклонникам красоту, которую вместе с командой готовит для грядущего ноябрьского шоу. В своем Instagram певица опубликовала снимок, где позирует в крайне неожиданном образе – грудь ее прикрывает лишь полоска черной ткани, а обнаженные участки тела покрыты серебряными блестками. Макияж также был необычным – визажист подчеркнул огромные глаза Полины и нанес темный тон на скулы и щеки, из-за чего и без того стройная Гагарина стала выглядеть истощенной.

Мнения подписчики высказывали прямо противоположные. Если одни восхищались фантастическим образом, то другие высказали свое "фи", заявив, что артистка похожа на селедку и пора ей набрать вес (орфография и пунктуация сохранены).

"Пипец ты изхудала..(((не красиво..сама же видешь" "Чешуя)" "Гагарина вас не узнать" "Селёдка и запах такой же?" "Это шо? Смерть?" "Как будто из мусорки достали? Поля, ты что, рыбу чистила?" "Страшно мне стало)))" "Это ужасно,зачем так мучитья ,вы думаете что это красиво?ненадо больше худеть!по вам не видно что себя вы любите .каму это надо?если нам,так нет" "Обсыпалась блёстками и думат – красиво ! Тьфу! Боже упаси !" – написали комментаторы.

Ранее Полина Гагарина показала "кадры для взрослых".