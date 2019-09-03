Звезда кокетливо выгнулась в блестяшем коротком платье

Полина Гагарина слегка подразнила фанатов. Она выложила в соцсети два фото, на которых выглядит настоящей соблазнительницей: плечи и ноги оголены, едва прикрывающее бедра мини-платье на тонких бретелях плотно облегает стройную фигуру.

На первом артистка позирует, наклонившись и обняв руками колени. Волосы небрежно упали ей на лицо, взгляд будто зовет. На втором она сидит, вытянув ноги и опираясь на руки.

"Из серии 18+...", – отметила она. И спросила: "Вам какая больше приглянулась – 1 или 2?"

Кадры, сделанные мужем артистки – фотографом Дмитрием Исхаковым, – не оставили поклонников равнодушными. Они активно поделились впечатлениями, по достоинству оценив и снимки, и внешность, и позу исполнительницы:

"Обе фотографии красивые, первая более загадочная и образ глубже", "Первый вариант таинственный, чарующий и манящий", "Первая приглашение-ранимость, вторая вызов-оборона", "Промолчать не смогу... Невероятная", "Тот случай, когда с годами женщина становится лучше и лучше", "Вы просто огнище!", "Шикарная", "Великолепна, как всегда", "Везде красивая", "Ты же самая настоящая богиня".

У некоторых слов не хватало. "Все!", "О мой Бог!", "Уффф", – будто выдыхали такие.

Хотя одна дама упрекнула Полину, заявив, что не время показывать такие снимки: "Ну придумала, надо в школьной форме выкладывать. День Знаний как никак".

Ранее Гагарина показалась в купальниках и тоже просила фанатов выбрать, в каком виде ей лучше. Тогда кое-кто посоветовал ей сняться вовсе без одежды. Певицу часто просят поправиться, отмечая ее излишнюю худобу. Да и с грудью у нее не все в порядке, как-то поклонники заявили, что надо бы побольше.