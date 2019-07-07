"Кошмар": Гагарина на грязном матрасе поразила худобой

Певицу умоляют забыть о диетах

Поклонники беспокоятся за звезду. Полина продолжает сбрасывать вес – к такому выводу пришли подписчики, увидев в ее Instagram фото с отдыха. Гагарина нежится на греческих пляжах и, судя по всему, вполне здорова и радуется жизни.

"Любимая Греция! Ясас всем☀️ какая нра больше? 1 или 2?" – подписала она кадры. На одном она в купальнике сидит на пляжном лежаке, скрестив ноги. На другом– стоит на коленях.

Восхищающиеся стройной фигурой Гагариной пользователи на сей раз заявили, что она чересчур увлеклась похудением и посоветовали ей быть осторожнее. Тем не менее часть подписчиков не согласилась с критикой, указав, что красотку "желают миллионы", и с весом у нее все в порядке. Другие сделали замечание, что она легла на белый матрас с грязными ногами, запачкав его (орфография и пунктуация сохранены).

"Фото хорошие! Фигура шикарная. Но не могу с собой ничего поделать, только и смотрю на песочные ножки😉 так и хочется отряхнуть", "Всему должна быть мера ...и худобе тоже...нету женственности и сексуальности..." "да миллионы мужчин ее желают! У неё внутри эта сексуальность! У многих порой не худое тело, зато внутри нет того огонька, который есть у Полины", "1!!! На второй как встревоженный сурикат", "С грязным ногами на белое..." "Простите,но, на мой взгляд,это уже бухенвальдский крепыш какой-то", "Полиночка, милая, не увлекайтесь похудением!!" "Ууууужас какая худая! Толстый давай! Кошмар!" "Мне Полина нравится в вечерних платьях, купальники не её нет форм. Это моё личное мнение",

– написали они.