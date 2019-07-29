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"Побольше бы": Гагариной заглянули в декольте

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987
Во внешности звезды нашли недостаток

Полина Гагарина разместила в соцсети фото, на котором позирует в платье с таким глубоким вырезом, что грудь буквально вываливается из него, и артистка поддерживает ее обеими руками.

"Съемка окончена, мы с подружками домой", – сообщила певица под кадром.   

Фанаты засыпали артистку комплиментами:

"Гагарина ты самая лучшая", "Поляяяяя", "Я знал... они есть!", "Побольше бы",  "было бы что зажимать", "Ну вот, а говорят: где сиси!? Так вот же они родные!", "Всё на месте, не беспокойтесь", "Красивая", "Поддержка","Как всегда, прекрасна", "Ты супер", "У тебя отличная грудь", "Фото зачетное , Полина!!!","Сексапильная", "Просто супер, глаза такие красивые", "Всегда нравилось чувство юмора Полины", "Солнышко", "Шикарная".

Эмоциональнее других высказались мужчины. "Не могу... Классная", "Платье тут явно лишнее", "Держи до последнего", "Проверяешь, на месте ли?",  "Сисюююююльки!", – поделились они впечатлениями.  

Некоторым увиденное пришлось не по душе ("Что-то новое, на тебя не похоже"). Одна дама попросила "не ставить такие фотки: немного пошловатые", а другая поинтересовалась:  "Грудь увеличила?".

Внешность Гагариной и раньше вызывала споры. Ее могли обругать за чрезмерную худобу и при этом заметить округлившийся живот. Ранее певица свела с ума фанатов.

Фоторепортаж
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Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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