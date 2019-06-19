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Гагарина показалась без лифчика на отдыхе

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Звезда проводит лето под Москвой

Полина Гагарина выложила в Instagram фото, под которым сообщила, что в теплое время года живет с семьей за городом и в столицу выезжает редко, но метко – многое успевает. На снимке любимица многих зрителей выглядела довольно соблазнительно: на ней были длинная юбка и белая майка, сквозь которую четко вырисовывались голые прелести.   

"Сегодня день расписан по часам! На лето мы с семьей переезжаем в загородный дом и выезд в Москву – целое событие! Поэтому, если у меня московский концерт, стараюсь в этот же день назначить все-все-все дела, чтобы следующий день получился выходным и я полностью принадлежала детям", – призналась она.

И уточнила, что утром спела на открытии форума на ВДНХ, попила кофе с мужем, затем была на примерке, позже посетит встречу в "Яндексе", а также ее ждет репетиция Roof феста и монтаж шоу "Обезоружена".

"В общем, пожелайте мне сил и удачи. И я вам от всей души желаю отличной среды", – обратилась артистка к подписчикам.

Фанаты откликнулись на призыв звезды сразу. Пожелав всяческих успехов и выразив поддержку, они, как обычно, восхитились ее нешностью и талантами: "Красотка", "Шикарная женщина", "Огонь", "Прекрасное пение".

У Гагариной двое детей. Певица старается не только вести активную творческую деятельность, но и заниматься воспитанием наследников. Также немало времени она уделяет поддержанию завидной формы, что, похоже, ей удается.

Фигуру артистки хвалят не только поклонники, но и другие знаменитости. Не так давно юморист Максим Галкин был покорен ее видом в неглиже, ранее исполнительница восхитила его в венке из полевых цветов. А до этого Филипп Киркоров потерял дар речи от снимка Полины Гагариной.

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Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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