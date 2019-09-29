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Звезда "Счастливы вместе " рассказала о кокаине, якобы "найденном" в ее трусах

Звезда
Фото: www.globalllokpress.com
Артистка раскрыла детали скандала вокруг ее задержания с наркотиками

Актриса Наталья Бочкарева, прославившаяся после роли Даши Букиной в ситкоме "Счастливы вместе" опровергла новость о том, что в ее трусах нашли кокаин. Артистка считает, что ролик, в котором она рассказывает правоохранителям о нескольких граммах запрещенного вещества в нижнем белье – склейка и подделка. 

Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что в Москве нарядом ДПС была задержана женщина, назвавшая себя Натальей Бочкаревой. Эта дама, внешне очень похожая на известную актрису, была нетрезва. На вопрос сотрудников, есть ли у нее запрещенные вещества, она не стала отпираться и призналась, что есть, указав, что прячет наркотики в трусах. 

"Я посмотрела это видео, и могу сказать, что оно смонтировано. Тем более что время суток вечернее, и очень плохого качества. Потому что именно сумерки позволили людям что-то там намудрить. В общем, я буду это выяснять",

– цитирует Бочкареву "360". 

Марина МОНРО
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