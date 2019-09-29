Известные личности не застрахованы от действий нечистых на руку дельцов, а подчас и более уязвимы для них

Популярная актриса Ирина Пегова поделилась в Сети историей о том, как она стала жертвой мошенников. Рассказать об этом она решила в ответ на комплимент.

"Помню Вас во всех формах и во всех Вы прекрасны.. Но Ваши улыбка и глаза!!!! ЭТО ДАР БОГА!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала одна из поклонниц, спросив у артистки, как ей удалось так сильно похудеть.

Удивительно, что Ирина Пегова не проигнорировала вопрос почитательницы. Впрочем, помочь озабоченной вопросами похудения даме она также не смогла. "Я не похудела , как была , так и осталась !", – объяснила актриса.

"Это происки мошенников которые вам рекламируют от моего имени всякую фигню !", – добавила она. Ее же вес колеблется в пределах плюс минус трех килограммов безо всяких препаратов.

Таким образом, мошенники зарабатывают на честном имени и привлекательном образе Ирины Пеговой. Сама же она к помощи специальных лекарств для борьбы с лишними килограммами не прибегает.