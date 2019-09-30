О причинах смерти артиста ничего не сказано

Актер Виджу Кхоте ушел из жизни в индийском городе Мумбаи 30 сентября.

Звезде фильмов "Месть и закон", "Третий глаз Шивы" и "Бог любви" было 77 лет. За свою актерскую карьеру Кхоте снялся более чем в 300 фильмах, сообщает India Today.

Артист – выходец из популярного в индии актерского клана Кхоте. Его отец, сестра и тетя также блистали на болливудских экранах.