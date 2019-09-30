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Актер Виджу Кхоте ушел из жизни в индийском городе Мумбаи 30 сентября.
Звезде фильмов "Месть и закон", "Третий глаз Шивы" и "Бог любви" было 77 лет. За свою актерскую карьеру Кхоте снялся более чем в 300 фильмах, сообщает India Today.
Артист – выходец из популярного в индии актерского клана Кхоте. Его отец, сестра и тетя также блистали на болливудских экранах.
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