Актриса родила малыша в Греции

Мария Миронова намекнула в Инстаграме, что стала мамой во второй раз. Актриса опубликовала фото отпечатка маленькой ноги. Поклонники принялись тут же поздравлять звезду с пополнением в семействе.

"Наше греческое чудо явилось в мир. #этаногакогонадонога", – подписала пост Миронова.

"Мария, мы от всей души поздравляем Вас!!! Это самое большое счастье!", "Счастья новому человеку и родителям", "Здоровья маме и малышу", – прокомментировали новость фанаты знаменитости.

После того, как актриса в конце августа поделилась радостной новостью с фанатами о том, что она ждет ребенка, общественность гадала, кто отец малыша. СМИ писали о том, что Миронова беременна от греческого бизнесмена.

Однако позже Мария опровергла эту информацию и призналась, что ее избранником стал директор русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями, по имени Андрей. Тогда же артистка сообщила, что рожать будет в Греции, где влюбленные после двух лет романа поженились.