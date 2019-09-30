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46-летняя Миронова стала мамой

46-летняя Миронова стала мамой
Мария Миронова. Фото: www.globallookpress.com
Актриса родила малыша в Греции

Мария Миронова намекнула в Инстаграме, что стала мамой во второй раз. Актриса опубликовала фото отпечатка маленькой ноги. Поклонники принялись тут же поздравлять звезду с пополнением в семействе.

"Наше греческое чудо явилось в мир. #этаногакогонадонога", – подписала пост Миронова.

"Мария, мы от всей души поздравляем Вас!!! Это самое большое счастье!", "Счастья новому человеку и родителям", "Здоровья маме и малышу", – прокомментировали новость фанаты знаменитости.

После того, как актриса в конце августа поделилась радостной новостью с фанатами о том, что она ждет ребенка, общественность гадала, кто отец малыша. СМИ писали о том, что Миронова беременна от греческого бизнесмена.

Однако позже Мария опровергла эту информацию и призналась, что ее избранником стал директор русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями, по имени Андрей. Тогда же артистка сообщила, что рожать будет в Греции, где влюбленные после двух лет романа поженились. 

Полина ИВАНОВА
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