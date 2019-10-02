Актриса не явилась на "Прямой эфир" Малахова

Звезда сериала "Счастливы вместе", оказавшаяся в центре скандала с наркотическим веществом, которое она якобы спрятала в нижнем белье, сорвала программу Андрея Малахова "Прямой эфир".

Выпуск планировали посвятить задержанию Натальи Бочкаревой, однако актриса просто не явилась на эфир, который должен был быть прямым, без записи. Вместо истории Натальи зрители, включившие телевизоры вечером 1 октября, увидели программу на другую тему. Экс-участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев уточнил, что шоу пытались записать дважды, но Бочкарева пропустила оба раза.

"Версии были разные: от "испугалась" до "заболела", – написал шоумен на своей странице в Instagram.

О задержании Натальи Бочкаревой стало известно 28 сентября. В отношении звезды возбуждено уголовное дело. Сама же актриса категорически опровергла информацию о том, что ее задержали в Москве с запрещенными веществами, передает "URA.RU". Она утверждает, что появившееся в прессе видео было смонтировано.