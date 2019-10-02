Умер автор музыки к "Мимино"

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Ушел из жизни советский и грузинский композитор Гия Канчели, создавший музыку ко множеству известных фильмов.
О смерти лауреата Государственной премии СССР сообщает грузинский телеканал Imedi.
Канчели написал музыку к таким популярным картинам, как "Мимино", "Не горюй!", "Кин-дза-дза!", "Твой сын, Земля", "Голубые горы, или Неправдоподобная история", "Паспорт" и многим другим. В последние годы Канчели жил в Германии и проходил лечение. Чем болел композитор, неизвестно.
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