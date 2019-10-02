Сердце артиста открыто для заботливой дамы с аккуратной зоной бикини

Александр Семчев сделал себе замечательный подарок на юбилей: за год артист похудел почти в 2 раза – самый популярный российский кинотолстяк похудел на 100 килограммов. Помогла артисту железная воля: он занимается спортом, правильно питается и даже решил сделать пластическую операцию.

Некоторые считают, что актер пошел на экстремальную смену имиджа из-за новой возлюбленной, однако Семчев эти слухи не подтвердил. При этом он признал, что продолжает интересоваться прекрасными дамами.

"Мне нравятся девушки умные, со вкусом, с аккуратными ногами, руками и зоной бикини", -



поделился своими предпочтениями Семчев в очередном выпуске программы "Пусть говорят".

Артист подчеркнул, что теперь ему нужна женщина-друг, которая будет ухаживать за ним. Между тем похудение принесло Семчеву не только радость, но и огорчения: пока неясно, как будет развиваться его карьера. Раньше роли в картинах писали специально для него, а теперь новый образ вынуждает актера сменить амплуа.

Кроме того, сотня скинутых килограммов оставила по себе недобрую память в виде складок лишней кожи. Артист признался, что подумывает о пластических операциях, чтобы привести себя в форму.

Однако все неприятности меркнут на фоне того, что избавление от лишнего веса серьезно поправило здоровье Семчева. Ведь актер пошел на такие перемены только после того, как заболел диабетом второго типа.