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Александр Семчев сделал себе замечательный подарок на юбилей: за год артист похудел почти в 2 раза – самый популярный российский кинотолстяк похудел на 100 килограммов. Помогла артисту железная воля: он занимается спортом, правильно питается и даже решил сделать пластическую операцию.
Некоторые считают, что актер пошел на экстремальную смену имиджа из-за новой возлюбленной, однако Семчев эти слухи не подтвердил. При этом он признал, что продолжает интересоваться прекрасными дамами.
"Мне нравятся девушки умные, со вкусом, с аккуратными ногами, руками и зоной бикини", -
поделился своими предпочтениями Семчев в очередном выпуске программы "Пусть говорят".
Артист подчеркнул, что теперь ему нужна женщина-друг, которая будет ухаживать за ним. Между тем похудение принесло Семчеву не только радость, но и огорчения: пока неясно, как будет развиваться его карьера. Раньше роли в картинах писали специально для него, а теперь новый образ вынуждает актера сменить амплуа.
Кроме того, сотня скинутых килограммов оставила по себе недобрую память в виде складок лишней кожи. Артист признался, что подумывает о пластических операциях, чтобы привести себя в форму.
Однако все неприятности меркнут на фоне того, что избавление от лишнего веса серьезно поправило здоровье Семчева. Ведь актер пошел на такие перемены только после того, как заболел диабетом второго типа.
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