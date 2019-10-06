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Скончалась звезда сериала "Возвращение Мухтара"

Скончалась звезда сериала
Мария Куклина. Фото: instagram.com/marinamaykuklina
Причины смерти молодой актрисы неизвестны

Украинская актриса Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом рассказала ее коллега Римма Зюбина.

"Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, жить! Это глаза Маринины, открытые всему миру, эта незабываемая улыбка и веселый смех…", – написала она на своей странице в Facebook.

О причинах смерти не сообщается.

Марина Куклина получила известность благодаря ролям в сериалах "Анна Герман", "Возвращение Мухтара" и "Кривое зеркало души".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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