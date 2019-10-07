Телеведущая взбудоражила россиян своим декольте

Анфиса Чехова выложила в Instagram сексуальный снимок, на котором лежит на полу рядом со стилистом и телеведущим Николаем Овечкиным. В кадре звезда в красном платье томно прикрыла глаза и сложила руки на талии.

"Во-первых, это красиво",

– лаконично подписала фото телеведущая.

Поклонники Чеховой согласились с тем, что кадр получился очень сексуальным. Подписчики знаменитости пришли в полный восторг от ее аппетитных форм.

"Анфиса – настоящая Афродита!!!!", "Шикарная", "Красиво лежите очень сексуально смотритесь", "Ой по лезвию ножа", "Это и во-первых и во-вторых и в-третьих и до бесконечности красиво", "Это действительно красиво", "Красиво лежите, очень сексуально смотритесь", - прокомментировали фото фанаты.

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