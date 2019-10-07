Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Чехова растянулась на полу

Растянувшаяся на полу Чехова засветила бюст с необычного ракурса
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova
Телеведущая взбудоражила россиян своим декольте

Анфиса Чехова выложила в Instagram сексуальный снимок, на котором лежит на полу рядом со стилистом и телеведущим Николаем Овечкиным. В кадре звезда в красном платье томно прикрыла глаза и сложила руки на талии.

"Во-первых, это красиво",

– лаконично подписала фото телеведущая.

Поклонники Чеховой согласились с тем, что кадр получился очень сексуальным. Подписчики знаменитости пришли в полный восторг от ее аппетитных форм.

"Анфиса – настоящая Афродита!!!!", "Шикарная", "Красиво лежите очень сексуально смотритесь", "Ой по лезвию ножа", "Это и во-первых и во-вторых и в-третьих и до бесконечности красиво", "Это действительно красиво", "Красиво лежите, очень сексуально смотритесь", - прокомментировали фото фанаты.

Ранее Чехова без одежды оседлала жеребца. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

США выпустили ядерную ракету в сторону пассажирского самолета

Катастрофы чудом удалось избежать

"Респект за правду": украинцы признали Крымский мост

В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей