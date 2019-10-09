Звезду раскритиковали за выбор наряда

В хмурый октябрьский день Альбина Джанабаева поделилась со своими поклонниками романтическим настроением.

"Просто взять и улететь... Перезагрузиться, отдохнуть, увидеть новое... и вернуться, поняв, как классно Жить!!!" -

написала Альбина на своей страничке в Instagram и поделилась роскошной фотографией.

На снимке Джанабаева, одетая в красную шубку на голое тело, кокетливо обнажила плечико. Тщательно уложенные волосы и серьги-"люстры" дополнили образ певицы.

Не всем подписчикам понравился торжественный облик звезды, да и шубка вызвала вопросы:

"Слишком стали пафосными фотографии Интересно было видеть Вас в обычной жизни, спорте, на отдыхе без фотошопа и гламура", "жизнь прекрасна, особенно, если с тебя не снимают с живого шкурку, чтобы она хорошо смотрелась на той, кто не имеет морали и представления, как это чудовищно больно".

Впрочем, большинство комментаторов не пожалели добрых слов для своей любимой звезды:

"Альбина замечательное фото, вы как всегда прекрасны!!!", "Ух какая...", "Безумно красивая", "Обворожительная леди".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.



