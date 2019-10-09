Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Жена Меладзе накинула шубу на голое тело

Жена Меладзе накинула шубу на голое тело
Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Звезду раскритиковали за выбор наряда

В хмурый октябрьский день Альбина Джанабаева поделилась со своими поклонниками романтическим настроением.

"Просто взять и улететь... Перезагрузиться, отдохнуть, увидеть новое... и вернуться, поняв, как классно Жить!!!" - 

написала Альбина на своей страничке в Instagram и поделилась роскошной фотографией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

На снимке Джанабаева, одетая в красную шубку на голое тело, кокетливо обнажила плечико. Тщательно уложенные волосы и серьги-"люстры" дополнили образ певицы.

Не всем подписчикам понравился торжественный облик звезды, да и шубка вызвала вопросы:

"Слишком стали пафосными фотографии Интересно было видеть Вас в обычной жизни, спорте, на отдыхе без фотошопа и гламура", "жизнь прекрасна, особенно, если с тебя не снимают с живого шкурку, чтобы она хорошо смотрелась на той, кто не имеет морали и представления, как это чудовищно больно".

Впрочем, большинство комментаторов не пожалели добрых слов для своей любимой звезды:

"Альбина замечательное фото, вы как всегда прекрасны!!!", "Ух какая...", "Безумно красивая", "Обворожительная леди".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Мировые лидеры проигнорировали день рождения Путина

У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах

Парализованную Заворотнюк заставят работать в бассейне

Актрисе придется переступить через боль и слезы и буквально испытать себя на прочность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей