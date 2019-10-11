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Вдова актера Анатолия Папанова, заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева умерла на 96-м году жизни.
В Театре Сатиры подтвердили смерть актрисы и выразили соболезнования ее родным и близким.
Вчера Каратаева попала в реанимацию. В СМИ сообщили, что вдова Папанова скончалась по дороге в больницу, однако дочь Надежды эту информацию опровергла.
Актриса поступила в ГИТИС в 1941 году, а спустя девять лет стала членом труппы Московского театра сатиры. Неоднократно Каратаева играла со своим мужем Анатолием Папановым. Их дуэт в спектакле "Гнездо глухаря" вошел в историю отечественного театра. Супруги прожили вместе 43 года.
Последней ролью Каратаевой, которую она сыграла в день своего 90-летия в Театре Сатиры, была Фрекен Бок в спектакле "Малыш и Карлсон, который живет на крыше".
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