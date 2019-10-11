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"Помоечные мужчины": Сябитова облила грязью бывшего

Роза Сябитова. Фото: www.globallookpress.com
Слова телеведущей поразили публику

Ведущая телепрограммы "Давай поженимся" опубликовала фотографию со своим бывшим возлюбленным, рассказав личную историю собственных отношений.

По словам телеведущей, часто женщины, встретив прекрасного любящего человека, не испытывают к нему влечения. "Эта ситуация мне очень знакома потому, что когда-то и со мной творилось нечто подобное", – делится Сябитова и советует подписчикам расставаться с комплексами, а не с самим мужчиной. В Сети началось бурное обсуждение поста телеведущей.

"А мужик-то в курсе, что его фото прикрепили к посту о помоечных мужиках?", "Посмотрите на себя и на него! Видно, что кроме вашей популярности ему ничего не надо", "Был он на передаче... недалёкий немного",

комментируют подписчики фотографию Сябитовой на ее странице в Instagram. Однако были и те, кто поблагодарил телеведущую за данный ей совет и даже поделился своей личной историей.

Об отношениях с бизнесменом Ринатом Сябитова объявила в прошлом году, однако на данный момент пара не вместе.

Карина СИРАЗОВА
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