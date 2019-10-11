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От Шурыгиной сбежал муж

От Шурыгиной в ужасе сбежал муж
Диана Шурыгина. Фото: www.globallookpress.com
Девушка уже утешилась в объятьях другого

Скандально известная Диана Шурыгина разводится с мужем, видеооператором Андреем Шляниным. Супруги уже не живут вместе, они разъехались более месяца назад.

"У Дианы новый возлюбленный. Я ему могу только посочувствовать. Жить с самой скандальной девушкой страны – очень тяжело", –

заявил сайту "Комсомольская правда" Шлянин.  

Мужчина добавил, что они с женой в последнее время то сходились, то расходились, но наконец-то решили поставить точку в отношениях.

При этом Диана и Андрей признались, что сильно любили друг друга – за 2 года их семейной жизни было "много счастливых моментов". Однако постоянные ссоры подточили брак, и супруги решили, что каждому лучше пойти собственным путем. 

Диана Шурыгина стала знаменита после программы Андрея Малахова "Пусть говорят". Она рассказала, что над ней надругался студент Сергей Семенов.  Шлянин и Шурыгина поженились 1 октября 2017 года.




Валентина МАЙОРОВА
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