Девушка с характером давно изменяла мужу

После новости о разводе звезды телепередач о насилии Дианы Шурыгиной с видеооператором Андреем Шляниным просочилась информация о том, что разногласия в молодой семье возникли неспроста. Выяснилось, что скандально известная девушка изменила мужу.

Ее любовником, по данным СМИ, оказался миллионер Денис Ребров. Сделавшая себе имя на своем же изнасиловании Диана еще летом была замечена в компании богатенького блогера. Впрочем, как выяснилось, даже супруга Шурыгиной новый роман жены не поверг в шок.

"Диана живет со своим новым ухажером в (Москва) Сити. Он хороший парень, средства для удовлетворения всех потребностей Дианы у него есть", – рассказал Шлянин "СтарХиту".

При этом он еще раз посочувствовал очередному возлюбленному жены, намекнув на ее непростой характер, и пожелал счастья их паре. Друзья и знакомые развалившейся ячейки общества, кстати, знали о романе Дианы на стороне.

"Это стало последней каплей. Отношения и так трещали по швам, а после неверности со стороны Дианы рухнули, как карточный домик", – пояснил анонимный источник изданию.

Между тем фанаты давненько подозревали, что между Шурыгиной и Ребровым не просто дружеские отношения, а нечто большее. Как показало время, фанаты оказались правы.